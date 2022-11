Aplicações em nuvem e games exigem alta capacidade e qualidade de rede

No sexto episódio da série C-Level em Foco, promovida pela Ciena, o CTO da Eletronet, Anderson Jacopetti, conversa com o diretor geral da Ciena Brasil, Fernando Capella, sobre as mudanças no mercado de telecomunicações, o movimento dos ISPs e a entrada da 5G. Com uma rede com mais de 17 mil quilômetros de fibra óptica em cima do OPGW, a Eletronet está pronta para atender os requisitos das aplicações em nuvem, games, vídeos, que demandam alta capacidade e qualidade de rede.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE