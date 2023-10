O mercado de telefonia móvel ativou 32 mil novas linhas em agosto, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O resultado aponta uma desaceleração considerável na comparação com as ativações registradas em julho (186,9 mil). Com isso, o setor encerrou o mês de agosto com 210,52 milhões de acessos “padrão” – nomenclatura usada no segmento para designar linhas de celular.

A desaceleração também foi observada em todo o mercado móvel – ou seja, levando em conta acessos padrão, machine to machine (M2M) e ponto de serviço (PoS). Em agosto, cerca de 388 mil novas ativações foram registradas, ante 479 mil em julho. No total, o mercado móvel somou 252,38 milhões de linhas ativas ao término do oitavo mês do ano.

Celulares

Com 38,9% das linhas de celulares disponíveis no País, a Vivo lidera o mercado móvel. Contudo, a operadora do Grupo Telefónica perdeu 177 mil linhas em agosto, terminando o mês com 81,98 milhões de chips ativos. A baixa é de 0,2% em relação ao total de julho (82,16 milhões).

Os resultados da TIM são parecidos aos da Vivo. A companhia, atualmente em terceiro lugar no mercado móvel, perdeu cerca de 90 mil clientes em agosto. Em termos percentuais, a queda mensal foi de 0,2% e, no total, a operadora fechou o oitavo mês do ano com 56,4 milhões de linhas celulares.

Ao contrário das concorrentes, a Claro, por sua vez, teve alta de 0,4%, chegando a 70,24 milhões de linhas móveis para celulares. As adições líquidas somaram 292 mil em agosto.

Planos

Os dados mostram que os planos pós-pagos, financeiramente mais interessantes para as operadoras, estão crescendo, enquanto os pré-pagos diminuem. Em agosto, o serviço pós-pago foi incrementado por 611 mil acessos, totalizando 102,52 milhões de linhas. Por outro lado, o modelo pré-pago perdeu cerca de 580 mil acessos no mesmo período, o que pode indicar que está havendo uma migração de planos entre os clientes.

5G

A tecnologia 5G demonstra franco crescimento. Conforme os números da Anatel, 1,94 milhão de acessos de quinta geração móvel foram ativados em agosto, alta de 15,3% na comparação com julho. Ao todo, são 14,61 milhões de chips 5G em uso no País.

A Claro lidera o segmento com 5,68 milhões de acessos, dos quais 574 mil foram obtidos em agosto. Já a Vivo, com 5,59 milhões de linhas 5G, ativou 874 mil clientes à base da tecnologia mais moderna. A TIM, por sua vez, também teve crescimento considerável. As adições em 5G somaram 496 mil em agosto, totalizando 3,33 milhões.