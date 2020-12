Apenas 3 meses após leilão de espectro, 5G é ativado na França

Operadoras da França já começaram a instalação do 5G por todo o país. Até o fim de 2020, mais de 160 cidades terão conectividade 5G pelo espectro 3,5 GHz. De acordo com a Orange France, empresa de telecomunicação, são consideradas com 5G apenas cidades com cobertura de ao menos 80% da população. Na fase atual, além dos 3,5 GHz, a companhia vai usar a faixa de 2,1 GHz.

A Orange France lançou ontem, 3, sua rede móvel comercial 5G em 15 cidades, como Nice, Marseille, Le Mans, Angers e Clermont Ferrand. A rival Bouygues Telecom também, acionou sua rede 5G em 20 cidades no dia primeiro de dezembro. A rede já está disponível em cidades como Lyon, Nice, Montpellier, Reims, Metz, Saint-Denis, Versailles e Avignon. A operadora anunciou que a meta é ter cobertura em todo o território francês até o fim de 2021.

Outra empresa de telecomunicações, a SRF, anunciou em novembro a disponibilidade de sua rede 5G em Nice. Atualmente, 50% da população da cidade possui cobertura 5G, mas a operadora pretende chegar a 80% nas próximas semanas.

O leilão da França para as vendas das frequências de 3,4 GHz a 3,6 GHz acabou no dia primeiro de outubro, com arrecadação de € 2,8 bilhões. A Orange pagou € 854 milhões por 90MHz; a SRF comprou 80 MHz por € 728; e a Bouygues Telecom e a Free Mobile (Iliad) adquiriram 70 MHz cada a um custo de € 602 milhões.

Os compradores devem cumprir a determinação de instalar 5G em 3 mil localizações até o fim de 2022 e, até 2025, em outras 10.500. Um observatório dedicado ao 5G ficará responsável por providenciar uma série de informações sobre o avanço da conectividade 5G, como a realização de um mapeamento de localidades com o 5G ativo. (Com agências internacionais)