Anuário Tele.Síntese de Inovação 2020 conta com 165 projetos inscritos

Com inscrição de 165 produtos por 119 empresas, entre operadoras, fornecedores e empresas de serviços, o Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações de 2020 já se caracteriza pelo aumento significativo de soluções desenvolvidas no país, com tecnologia nacional, tanto em hardware e software, bom como em serviços. Os projetos premiados serão divulgados em dezembro.

O anuário está dividido em seis categorias, com destaque para as empresas fornecedoras de softwares e serviços, que inscreveram 58 projetos com soluções para chatbots, uso de IA e machine learning; tecnologias para leitura do consumo de energia, água ou gás, combinando gerenciamento e automação robotizada; softwares para gestão de ativo e para gestão de rede GPON, além de serviços voltados à segurança, muitos com tecnologia nacional. Participam 42 empresas.

Em seguida, ainda por número de projetos inscritos, destacam-se os fornecedores de produtos. Equipamentos com mais capacidade de transmissão ou que utilizam tecnologias para otimizar a fibra óptica; sensores que permitem medir a performance da rede, e soluções para controlar virtualmente data centers são algumas das inovações apresentadas pelas 23 empresas, que inscreveram 37 produtos nesta categoria.

Os fornecedores de soluções para IoT foram apresentadas por 19 empresas, que inscreveram 21 projetos, que oferecem serviços para os mais diferentes segmentos, como agronegócios, setor de energia e área médica. Há produtos e serviços com a tecnologia também para redes móveis e para controlar ambientes corporativos na pandemia.

As 14 operadoras de serviços de comunicação inscreveram 21 projetos, que apresentam inovações em infraestrutura e conectividade, mostram as facilidades implementadas para melhorar o atendimento ao consumidor e revelam as tendências futuras, como a do carro conectado. Enquanto 11 provedores regionais inscreveram 15 projetos, nas áreas de desenvolvimento de novos produtos e serviços, com tecnologia nacional. Estas operadoras também relatam as iniciativas para atender áreas remotas e as pequenas e médias empresas.

Na categoria Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs, 11 empresas inscreveram 13 serviços que incluem soluções para “desbancarizados”, aplicativos que funcionam como um cartão pré-pago e plataforma para direito creditório. Há também soluções antifraude e para ERPs. Os projetos inscritos já estão sendo analisados pela comissão julgadora.