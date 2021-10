Antel, estatal do Uruguai, integra o conselho da 5G Americas

A 5G Americas anunciou hoje,30, que a operadora uruguaia Antel cuidará de sua diretoria executiva. Com isso, a Antel passa a integrar a associação setorial da indústria de telefonia móvel da 5G e LTE para as Américas, junto a entidades de mercado também envolvidas no progresso da tecnologia 5G nas américas do Norte, Central e Latina.

Com sede em Montevidéu, a operadora estatal uruguaia foi a primeira operadora a lançar serviços comerciais LTE na região no final de 2011, e também a primeira operadora da região a lançar uma rede comercial 5G em abril de 2019. Fornece fiber-to-the-home (FTTH) e conectividade para mais de 80% dos lares uruguaios.

“A Antel reconhece o papel central das comunicações sem fio como um catalisador para a transformação digital e crescimento econômico. Estamos ansiosos para colaborar com outras empresas sem fio líderes das Américas em questões técnicas e regulatórias para ajudar a impulsionar a adoção do 5G e promover medidas que o ajudarão a atingir todo o seu potencial”, falou Humberto Roca, CTO da Antel.