ANPD e NIC.br assinam Acordo de Cooperação

O diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior e o diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Demi Getschko, assinaram nesta terça-feira, 20, acordo de cooperação.

PUBLICIDADE

O acordo prevê o intercâmbio de informações; a realização de ações sobre proteção de dados pessoais e segurança da informação; a cooperação técnica científica; a produção de materiais de capacitação e conscientização; o apoio institucional; e a produção conjunta e coordenada de estudos, análises e pesquisas sobre proteção de dados pessoais, segurança da informação, privacidade nas redes e tecnologia.

O Acordo de Cooperação também tem como anuente o coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Marcio Migon.

Segundo Gestschko, com o acordo, o NIC.br pretende promover o fortalecimento de uma cultura de proteção de dados no País. A ANPD e o NIC.br já iniciaram algumas das atividades previstas no acordo. Entre as quais, o lançamento de dois fascículos da Cartilha de Segurança para Internet, um sobre a proteção de dados e outro sobre os cuidados sobre vazamento de dados pessoais. Ambos são voltados para o público adulto em geral.

Outra será a participação da ANPD e do Centro de Estudos, Resposta e Treinamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) em workshop a ser realizado no âmbito do 11° Fórum da Internet do Brasil (FIB) no próximo dia 28. O workshop, submetido pela ANPD, terá como tema Incidentes de Segurança de Dados Pessoais e contará com a participação dos diretores da Autoridade Nairane Rabelo e Joacil Rael, e da Gerente Geral do CERT.br, Cristine Hoepers.

O acordo de cooperação com o NIC.br é o terceiro a ser celebrado pela ANPD neste ano. O órgão já fez o mesmo com o Cade e a Senacon.