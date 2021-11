ANPD adere ao regime híbrido de trabalho

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Órgão vinculado à Presidência autoriza o trabalho remoto de servidores, que deverão seguir à risca orientações de segurança do GSI.

Foi publicado hoje, 29, no Diário Oficial da União o Programa de Gestão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Assinado pelo presidente do órgão, Waldermar Ortunho, o texto traz diretrizes para a adoção do regime híbrido de trabalho.

Por este regime, os servidores podem trabalhar ora remotamente, ora presencialmente na sede da ANPD. Poderão adotar o modelo quem estiver locado em uma das áreas abaixo;

Secretaria Geral;

Assessoria Jurídica;

Corregedoria;

Coordenação-Geral de Administração;

Coordenação-Geral de Tecnologia e Pesquisa;

Coordenação-Geral de Normatização;

Coordenação-Geral de Fiscalização;

Coordenação-Geral de Relações Institucionais e Internacionais; e

Ouvidoria.

Quem trabalhar remotamente deverá se comprometer com diretrizes de segurança repassadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação.

Conforme o texto, a adoção do trabalho híbrido pretende promover uma cultura orientada a resultados; promover a produtividade e a qualidade das entregas; contribuir para a otimização dos recursos; melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos servidores; contribuir para a atração, retenção e desenvolvimento de servidores; contribuir para a motivação e o comprometimento dos servidores; e estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de governo.

