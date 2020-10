Ângelo Gama é o novo CEO da Angola Cables

Angola Cables anunciou hoje, 30, o novo presidente do Conselho Executivo da empresa, o engenheiro Ângelo Gama, que era o CTO . Gama irá substituir António Nunes. O até então CEO da empresa desde 2009, continuará como administrador para garantir uma transição de continuidade na relação com os parceiros de negócio.

Formado em engenharia eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, ele participou de projetos especializados de gestão e administração de operações de telecomunicações em empresas como a MS Telcom em Angola, Three Mobile e Hewlett-Packard (HP) no Reino Unido e na Bélgica. Além disso, tem experiência em consultoria para a Atos Origin, com base na Holanda. (Com assessoria de imprensa)

