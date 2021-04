Angola Cables lança serviço de conectividade entre data centers internacionais

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Angola Cables lançou o serviço Global Data Centers Interconnection (GDI), que interliga os principais data centers internacionais dentro da rede da empresa. Disponível na Europa, África, América do Norte e Sul, o serviço permite que companhias se conectem diretamente umas nas outras ao longo do anel transatlântico. Rede Globo, Facebook, Netflix, Microsoft, Amazon e Google são algumas das empresas inseridas na rede.

Os clientes do GDI terão suporte por meio do Network Operational Center (NOC). Poderão também combinar o GDI com outros serviços da empresa, como colocation e conectividade. Ângelo Gama, CEO da Angola Cables, informou que a solução possui uma disponibilidade de serviço de 99,95%.

No Brasil, os seguintes data centers elegíveis: goNAP Fortaleza, Ascenty Fortaleza 1, Ascenty São Paulo 1, Ascenty São Paulo 2, Ascenty São Paulo 3, Equinix São Paulo SP2, Equinix São Paulo SP3, Equinix São Paulo SP4 e Equinix Rio de Janeiro RJ2. Recentemente, a empresa alcançou 1,2 Terabits de tráfego de dados no Brasil, apontando para a expansão de tráfego no país.

“É uma oportunidade para as empresas crescerem o seu negócio de comunicações ou de conteúdos digitais pois, com um mesmo produto de conectividade e colocation, podem criar novos negócios e parcerias a partir das instalações onde já se encontram ao ligarem-se a novos países”, afirmou Ângelo Gama.

(Com assessoria de imprensa)