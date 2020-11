Angola Cables lança novo produto voltado para gamers

Sistema Go Gamer permite ao jogador identificar as melhores rotas de uso com baixa latência, como se fosse um habilitador para conteúdo

A Angola Cables lançou recentemente o IP Gamer, que tem o viés de encapsular as principais rotas, os principais servidores de game do planeta dentro de uma rede de transporte global, com o objetivo de baixar a latência e hoje, 27, a empresa anunciou um novo produto: o Go Gaming, exclusivo para esse público. A informação é do líder comercial da companhia de cabos submarinos, Clayton do Carmo, que participou, nesta sexta-feira, 27, da mesa redonda sobre incremento do uso de Gaming, na INOVAtic 2020.

Segundo Carmo, o produto foge um pouco das características do que oferece a companhia, que trabalha basicamente no mercado B2B, enquanto o novo produto é voltado ao mercado B2C, de gamers. “Os africanos quando vêm buscar conteúdos de jogos no Brasil ou na parte Ibérica da Europa têm potencializada essa diminuição de latência nessa experiência de jogos”, disse.

PUBLICIDADE

“O pulo do gato de nosso é a facilidade do provedor se conectar a esse tipo de conteúdo de forma direta, em uma rede de alta velocidade”, disse Carmo. Ele afirma que esse mercado teve um crescimento vertiginoso.

“Hoje temos o lançamento de um novo agregador a esse sistema, que é o Go Gaming, que está muito envolvido no conceito B2C, ou seja, de como o jogador identifica as melhores rotas de uso, como se fosse um habilitador de rotas para conteúdo, que não concorre com o uso residencial contínuo”, adiantou. Com isso, o jogador terá uma rota de menor latência e protegida de ataques DDOS ou a perdas de pacote.

Nuvem Pública

A Huawei, por sua vez, lançou uma quarta unidade de negócios, de nuvem pública, que é uma infraestrutura básica, fundamental para empresas que fazem jogos, informou o vice-presidente da unidade de cloud no Brasil da empresa chinesa, José Nilo Cruz Martins. “O sucesso da operação dessa plataforma é muito bom, com crescimento de mais de 260% em receita em um ano e o mundo dos gamers ajudou muito nessa expansão”, afirmou.

O vice-presidente da Huawei também falou de seus planos em diversificar produtos e, para isso, quer contar com a parceria dos ISPs. Um desses produtos seria a oferta de serviços, pelos provedores, na área de segurança e armazenamento de dados na nuvem. “Essa oferta já traz um diferencial para o ISP, disse.

Nimo TV

A Nimo TV, uma das maiores plataformas chinesas de conteúdo mobile para e-sports também teve participação na mesa redonda. O gerente de Esports da companhia, Luis Soares, disse que está de olho nas tecnologias 5G e WiFi 6e, porque vão permitir ainda mais que os gamers tenham acesso de maior qualidade ao conteúdo, principalmente evoluindo do HD para 4K.

A INOVAtic 2020 é uma promoção do Tele.Síntese em parceria com o PontoISP.