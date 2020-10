Angola Cables inaugura dois novos PoPs em SP e RJ

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

No Rio de Janeiro, o PoP pode beneficiar 500 ISPs locais; em São Paulo, a empresa conta com apoio da Ascenty, que irá fornecer o Data Center

A Angola Cables inaugurou dois novos Pontos de Presença (PoP’s) nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Esses estados são as duas maiores regiões de geração de tráfego de internet do país

No Rio de Janeiro, o PoP pode beneficiar cerca de 500 ISPs locais, que conseguirão trafegar dados internacionalmente via IX e se conectar através de peerings brasileiros. De acordo com Ângelo Gama, CTO da Angola Cables, o PoP irá atender, principalmente, a grandes provedores e operadoras regionais.

Em São Paulo, a esperança da empresa é de atender a dois segmentos de clientes: tanto os operadores de telecomunicações quanto clientes corporativos, provedores de conteúdos, bancos e indústrias que “precisarão cada vez mais de infraestrutura de telecom de qualidade”, como cita Gama. A expansão para o estado conta com parceria com a Ascenty, empresa especializada no mercado de colocation na América Latina.

Esse é o terceiro Ponto de Presença (PoP) em São Paulo da Angola Cables e ficará alocado em um Data Center Tier III da Ascenty. Os pontos de São Paulo, também, estarão diretamente conectados ao PoP de Nova Iorque, atualmente em fase de construção.

A empresa angolana opera Data Center em Fortaleza, inaugurado em 2019, e Luanda, além de 32 PoPs em 20 países de 3 continentes. Enquanto a Ascenty, possui 22 data centers próprios no Brasil, Chile e México, dos quais 15 estão em operação. (Com assessoria de imprensa)