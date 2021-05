Angola Cables atualiza cabo Monet com solução de rede da Ciena

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Angola Cables atualizou sua rede de cabos submarinos Monet usando a solução de rede Ciena GeoMesh, suportado pela tecnologia WaveLogic Ai. Com isso, a companhia adicionou 2,2 Tbps de capacidade aos segmentos da rede Monet conectando Miami, São Paulo e o data center em Fortaleza, AngoNAP.

O intuito é melhorar o desempenho de serviços baseados em nuvem que têm uso intenso de largura de banda. A conexão direta entre as três cidades impulsiona o desenvolvimento regional de empresas que usam a rede.

A Angola Cables também está aproveitando o GeoMesh da Ciena entre São Paulo e Miami para contornar opticamente as estações de aterrissagem de cabos. Isso resulta na redução de energia, espaço e complexidade operacional. Além disso, a empresa está operando com o controlador de domínio Manage, Control and Plan (MCP) da Ciena Ele captura telemetria em tempo real dos cabos submarinos para fornecer maior visibilidade e monitoramento de rede.

“Com a solução de rede submarina GeoMesh da Ciena, a Angola Cables adaptou sua rede para atender a essas demandas e fornecer conectividade de alto desempenho, terrestre e submarina, para mais usuários finais em todo o mundo”, diz o vice-presidente de soluções globais submarinas da Ciena, Ian Clarke. (Com assessoria de imprensa)