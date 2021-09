Android TV perdeu mercado em set top boxes desde 2015

A presença do middlaware do Android TV nos aparelhos set-top box caiu quase à metade desde 2015 no mundo, aponta a Dataxis, empresa de pesquisas de mercado. No segundo trimestre de 2021, o Google tem 26% do share em set-top boxes. Em 2015, eram 40%.

De acordo com o Dataxis, a big tech perdeu espaço para ofertas mais competitivas, em especial a plataforma de software Kit de Referência de Design (RDK), muito utilizada por companhias de cabo, e as soluções avançadas baseadas em Linux. Os dois constituíam boas opções para operadores de TV paga que desejavam manter a independência e controle do sistema operacional.

Outros grandes provedores de middleware são Apple, Roku and Huawei. A fabricante chinesa desenvolveu o sistema operacional HarmonyOS para substituir o Android. O Harmony já equipa dispositivos inteligentes e deve se tornar um forte competidor no mercado de TV

A região Ásia Pacífico corresponde ao maior número de set-top box do Android TV, com 67,2%. Em seguida, vem Europa com 25,3%. Já América Latina, Europa e Oriente Médio possuem menor market share pois o mercado de TV paga é menor e o consumo de OTT não é tão disseminado em todos os países dessas regiões, diz a empresa.

Na América do Norte, RDK continua a manter seus bons números. O Dataxis atribui a posição ao fato de que o produto conta com uma base de cliente pequena, mas com grandes companhias. Isso inclui Charter Group, Comcast e Rogers Group. Já o Android TV tem seis vezes mais parcerias do que o RDK com operadores de TV paga em 2021.

(Com assessoria de imprensa)