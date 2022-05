Ancine quer ampliar financiamentos para o setor de audiovisual

A Ancine abriu uma consulta pública, pelo período de 45 dias, para o recebimento de contribuições dos agentes econômicos regulados e demais interessados sobre a proposta para regulamentar o financiamento de projetos de preservação, difusão audiovisual e de infraestrutura técnica voltados para formação e capacitação, por meio dos mecanismos de incentivo fiscal previstos na Lei nº 8.685 (Lei do Audiovisual).

O objetivo da agência é fomentar projetos como os de preservação e restauração de acervos e conteúdos audiovisuais brasileiros; de difusão audiovisual, inclusive para fins sociais e educativos, com vistas a estimular a universalização do acesso às obras audiovisuais brasileiras; e de infraestrutura técnica voltados para formação e capacitação de mão-de-obra para a cadeia produtiva do audiovisual. Os incentivos a estas modalidades de projeto são um comando legal previsto no § 4o do art. 1ºA da Lei do Audiovisual.

PUBLICIDADE

A iniciativa pretende a ampliação do potencial criativo e das possibilidades da indústria audiovisual brasileira, atraindo novos investidores e parceiros para a atividade, inclusive para o financiamento de conteúdo audiovisual.

Além da Notícia Regulatória, a Ancine também colocou em consulta pública uma minuta com a proposta de alteração da Instrução Normativa nº 158 no que tange à definição de festivais internacionais, de forma a estabelecer que um festival internacional seja definido como “mostra de obras audiovisuais brasileiras realizada no exterior ou mostra de obras audiovisuais brasileiras e estrangeiras realizada no Brasil, e seus respectivos eventos de mercado”.

A intenção é estimular a internacionalização do conteúdo audiovisual brasileiro, ampliando a visibilidade comercial das obras e o ambiente de negócios internacional.

As orientações para a participação na Consulta Pública podem ser vistas aqui. Já os documentos relativos a cada uma das consultas públicas podem ser acessados por meio dos links abaixo:

Notícia Regulatória sobre a regulamentação dos projetos específicos da área audiovisual de preservação, difusão e infraestrutura técnica, de modo que tais projetos possam ser beneficiados por recursos públicos advindos de incentivo fiscal

Minuta da Instrução Normativa, que altera a IN 158, de 23/12/21, no que se refere à definição de festival internacional

Dúvidas sobre assuntos relacionados à Consulta Pública deverão ser encaminhadas para ouvidoria.responde@ancine.gov.br (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE