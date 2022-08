ANBC: mais de 22 milhões pessoas tiveram melhor pontuação com o cadastro positivo

AAssociação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), entidade que reúne os birôs de crédito gestores do banco de dados do Cadastro Positivo (Boa Vista, Quod, Serasa, SPC e TransUnion), divulgou hoje, 3, que já são mais de 140 milhões na base de dados, sendo pouco mais de 130 milhões de pessoas físicas e 10 milhões de pessoas jurídicas.

Em evento que comemorou os três anos do Cadastro Positivo, em Brasília, o presidente da ANBC, Elias Sfeir, ressaltou que a construção do banco de dados acontece com o esforço de muitas pessoas e instituições. Elias lembrou que a implantação do Cadastro Positivo ocorre em etapas.

“As duas etapas iniciais e já concluídas se referem ao recebimento de dados dos clientes das instituições financeiras e das operadoras de telecomunicações. As próximas etapas, já iniciadas, referem-se ao envio de dados pelas concessionárias de energia elétrica, de saneamento e de gás encanado”, pontuou.

Foram 145 instituições financeiras a disponibilizar os dados e sete operadoras de telecomunicações. Segundo o presidente da ANBC, uma concessionária de energia já forneceu os dados de seus clientes, sendo que 23% da base não eram reconhecidos pelo sistema financeiro, estavam ‘invisíveis’ ao sistema de crédito.

O mesmo aconteceu com a base de dados das operadoras de telecomunicações, quando 12,7 milhões de pessoas físicas e jurídicas foram incluídas no Cadastro Positivo. Segundo Elias Sfeir, a expectativa é muito grande com a inclusão de outros setores, como saneamento e gás, que já estão em tratativas para a disponibilização de seus dados.

“Temos uma grande expectativa de mais acesso e melhores condições de crédito para milhões de brasileiros. Em três anos, 22,1 milhões de pessoas físicas e jurídicas melhoraram a sua pontuação a partir da entrada no Cadastro Positivo. Isso é democratização e inclusão”, ressaltou o executivo.

Dados do relatório do Banco Central com análise dos resultados de operação do Cadastro Positivo apontaram para o aumento da nota de crédito de 20% para pessoas físicas e jurídicas. “O mais importante é a constatação da melhoria dos resultados a partir da implementação do Cadastro Positivo que tem grande potencial para a diminuição do spread bancário”, afirmou João André Pereira, que representou o Banco Central no evento.

“O Cadastro Positivo, pelos benefícios até o momento identificados, se consolidou como um direito do consumidor, e o setor de birôs de crédito está muito satisfeito com os resultados que geram bem-estar social à população. O Cadastro Positivo permite a análise de risco na concessão de crédito de acordo com o perfil individual e agora considera também informações positivas no cálculo da nota de crédito, trazendo uma visão mais completa e justa de pessoas físicas e jurídicas”, afirmou Sfeir.

