Anatel substitui superintendente de Fiscalização

A Anatel tem novo superintendente de Fiscalização. Sai Wilson Diniz Wellisch, cedido para o Ministério das Comunicações, e entra Hermano Barros Tercius, que ocupava a Gerência de Fiscalização. A substituição foi publicada nesta quinta-feira, 2.

O novo superintendente é engenheiro eletricista e mestre em Engenharia de Telecomunicações pela Unicamp, possui pós-graduação em Regulação de Telecomunicações pelo Inatel e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. É servidor de carreira da Anatel desde 2005, onde ocupou, entre outros, os cargos de gerente Regional nos Estados da Bahia e Sergipe, gerente de Suporte à Fiscalização, chefe de gabinete da Superintendência de Fiscalização e assessor no Conselho Diretor. Possui artigos científicos publicados no Brasil e no exterior.

Já Wellisch, graduado e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UnB), é servidor de carreira da Anatel desde 2011, onde atuou na Superintendência de Serviços Privados, foi assessor da Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e Ampliação do Acesso e Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação Substituto. Recentemente ocupou a cadeira de presidente substituto do Conselho Diretor da agência.

Cedido ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em 2019, Wellisch atuou como diretor do Departamento de Inclusão Digital, secretário de Telecomunicação Substituto e Secretário de Radiodifusão. Foi diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura de Telecomunicações e Banda Larga do Ministério das Comunicações até março de 2021.

