Anatel reduz tarifa de chamadas fixas da Vivo para celulares Algar, Nextel e Datora

O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações aprovou em sua reunião de ontem, 17, a redução da tarifa fixo-móvel (VC-1) da Vivo para ligações feitas a celulares das operadoras Algar, Nextel (pertencente à Claro), Datora e Porto Seguro – já extinta, mas cujos números foram absorvidos pela TIM.

A revisão se deve à queda da tarifa de interconexão entre as empresas, conforme determinado no passado pela Anatel. Diz respeito aos planos básicos da empresa e deve ter algum efeito apenas entre assinantes que não tenham planos de chamadas ilimitadas.

A agência determinou à Telefônica comunicar aos clientes “por meio de jornais de grande circulação, divulgação em sua página e em seus perfis corporativos em mídias sociais na internet”, a redução das tarifas.

A proposta, aprovada por unanimidade, estabelece a redução no setor 31 da área de concessão da Telefônica, ou seja, na maior parte do estado de São Paulo, exceto em 37 cidades.

A redução será de 0,05%. Os novos valores passam a valer apenas quando a decisão do conselho da Anatel for publicada no Diário Oficial da União, o que não tem prazo para acontecer. No horário normal, a nova tarifa será de R$ 0,17608. Já no horário reduzido, de R$ 0,12325.