Anatel recebe prêmio por sua política de acesso ao espectro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu o Prêmio de Inovação em Políticas de Acesso ao Espectro Dinâmico. Foi entregue na sexta, 11, pela Dynamic Spectrum Alliance (DSA).

A DSA é uma organização internacional para ampliação do acesso dinâmico às radiofrequências não utilizadas. Entre seus membros estão Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Um equipamento de espectro dinâmico pode identificar a baixa utilização de um canal de radiofrequência e transferir a comunicação para a faixa disponível sem que os usuários percebam.

Entre as ações da DSA estão a promoção do acesso não licenciado à banda de 6 GHZ. Em fevereiro deste ano, o Conselho Diretor da Anatel aprovou os requisitos técnicos do WiFi 6E, novo padrão de redes sem fio, que atinge equipamentos que operam na faixa de 5,9 GHZ a 7,1 GHz.

Ações de compartilhamento

Na abertura de encontro, no dia 8, o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, destacou as ações da Anatel para promover o compartilhamento e o uso sustentável das radiofrequências, como o uso não licenciado do 6GHz, a promoção de uso do espectro ocioso e o leilão do espectro de 5G. No mesmo dia, durante painel sobre atualização regulatória em 6 GHz, o gerente de Espectro, Órbita e Radiodifusão da Anatel, Agostinho Linhares, reforçou a destinação de 1,2 GHz para WiFi 6E a partir de 2021 no Brasil. (Com assessoria de imprensa)