Anatel reajusta valor das chamadas locais de fixo para móvel

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quinta-feira, 4, o reajuste das ligações das chamadas de fixo para móvel na modalidade local. Foram aprovados os seguintes reajustes: para a Telemar (Oi), 0,24%; para a Oi, 0,13%; para a Telefônica, 0,72%; para a Algar,0,44%; e para a Sercomtel, 0,13%. O reajuste vale a partir de 25 de fevereiro de 2021.

Confira os novos valores na tabela abaixo. Os Valores de Comunicação (VC-1) são para chamadas entre mesmo DDD. O reajuste aprovado decorre de alteração dos valores de referência das tarifas de interconexão (VU-M).

Desde 4 de maio de 2020 as chamadas de longa distância passaram ao regime de liberdade tarifária. Sendo assim, esta revisão tarifária não alcança os valores de comunicação VC-2 (DDDs com mesma dezena) e VC-3 (DDDs diferentes). As tarifas para o horário reduzido correspondem, no máximo, a 70% das tarifas homologadas para o horário normal. Confira os novos valores na tabela a seguir:



(Com assessoria de imprensa)