Anatel reajusta chamadas de telefone fixo para móvel no plano básico

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, nesta quinta-feira, 6, o reajuste nas tarifas do Plano Básico de Serviço das concessionárias de telefonia fixa (Oi/ Telemar Norte Leste, Vivo/Telefônica, Algar e Sercomtel) para chamadas destinadas a telefones móveis (Serviço Móvel Pessoal – SMP) e a terminais do Serviço Móvel Especializado (SME).

O reajuste abrange as tarifas de Valor de Comunicação 1 (VC-1, aplicado nas ligações entre localidades que possuem o mesmo código de área – mesmo “DDD”). O reajuste entra em vigor 48 horas após a publicação no Diário Oficial da União.

Os reajustes vão de 3,12%, no caso da Algar Telecom, até 10,34%, para caso de tarifas cobradas pela Telemar Norte Leste (Oi). Veja abaixo as tabelas:

Para o Serviço Móvel Pessoal (SMP):

Concessionária Δ IST (%) Fator de Amortecimento Fator X (%) Índice de Reajuste (%) Telemar Norte Leste S.A. 13,4117 0,01 1,705 10,3439 Oi S.A. 13,4117 0,01 1,731 10,3144 Sercomtel Telecomunicações 10,5556 0,01 1,764 7,4998 Algar Telecom 12,5508 0,01 7,376 3,1236 Telefônica Brasil S.A. 12,5508 0,01 3,198 7,8259

Para o Serviço Móvel Especializado (SME):

Concessionária Δ IST (%) Fator de Amortecimento Fator X (%) Índice de Reajuste (%) Telemar Norte Leste S.A. 13,4117 0,01 1,1705 10,3439 Oi S.A. 13,4117 0,01 1,1731 10,3144 Sercomtel Telecomunicações 10,5556 0,01 1,764 7,4998 Algar Telecom 12,5508 0,01 7,376 3,1236 Telefônica Brasil S.A. 12,5508 0,01 3,198 7,8259

Para o reajuste, foram considerados a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) e um índice de redução (Fator X para a telefonia móvel e Fator de Redução para o serviço de rádio). Além disso, quando o valor acumulado do IST ultrapassa o patamar de 10%, foi aplicado o Fator de Amortecimento, conforme previsto em regulamentação.

Com a publicação da Resolução nº 724, de 27 de março de 2020, as chamadas de Longa Distância Nacional passaram ao regime de liberdade tarifária, ou seja, passaram a ser negociadas livremente entre as prestadoras. Por esse motivo, não foram analisados neste reajuste o Valor de Comunicação 2 (VC-2), aplicado nas ligações entre localidades que possuem os mesmos primeiros dígitos do código de área; por exemplo, 21, 23 ou 27) e o Valor de Comunicação 3 (VC-3, entre localidades que possuem os primeiros dígitos do código de área diferentes; por exemplo, 21, 52 ou 71). (Com assessoria de imprensa)