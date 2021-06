Anatel quer ouvir ISPs sobre venda da Oi Celular

No entendimento do conselheiro, o excesso de concentração de frequências na mão de três operadoras pode vir a ser um problema, algo que o Brasil não experimentou ainda.

O conselheiro da Anatel Emmanoel Campelo afirmou hoje, 11, durante o INOVAtic, que irá convocar uma reunião extraordinária do Comitê de Prestadores de Pequeno Porte (PPP) para debater a proposta de compra da Oi Celular feita pela Claro, TIM e Vivo. “Uma das demandas que temos dos ISPs é debater a concentração do mercado em função da venda de ativos da Oi”, disse. Esse tema deve ser debatido em reunião extraordinária do Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte (CPPP).

-A destinação de parte das frequências do 5G para os ISPs mostra não só um reconhecimento do aumento do mercado em razão do crescimento dos provedores, mas também uma preocupação nossa com essa concentração. O que nós queremos com a regulamentação é o crescimento dos provedores regionais competitivos, essas operadoras regionais precisam crescer para que tenhamos mais competição no mercado”, disse o conselheiro.

No entendimento do conselheiro o excesso de concentração de frequências na mão de três operadoras pode vir a ser um problema, algo que o Brasil não experimentou ainda. “O que não pode haver de maneira nenhuma é a existência só de duas operadoras, três é algo administrável do ponto de vista da competição e nós chegamos próximos de um cenário preocupante”, disse.

Campelo fez essas considerações ao apresentar os temas da agenda regulatória da Anatel para este ano, durante o INOVAtic, evento promovido pelo Tele.Síntese, que se encerrou hoje.