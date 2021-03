Anatel publica requisitos técnicos para equipamentos WiFi 6E

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Agência autoriza uso indoor de pontos de acesso WiFi compatíveis com espetro da faixa de 6 GHz.

A Anatel publicou nesta quinta-feira, 4, no Diário Oficial da União os requisitos técnicos para funcionamento de equipamentos de radiação restrita no espectro de 6 GHz. As novas regras foram aprovadas na última semana, e selaram a permissão para que 1,2 GHz de frequências sejam utilizados para o WiFi 6E indoor.

As regras estipulam a potência dos pontos de acesso indoor em 30 dBm e densidade espectral de 5 dBM/MHz. Já os dispositivos clientes, ou seja, aqueles que se conectam à rede WiFi, como notebooks, smartphones e tablets, devem ter potência máxima de 24 dBM e densidade espectral de 11 dBm/MHz.

Também fica autorizado o uso de equipamentos de baixíssima potência para situações outdoor. Neste caso, a potência máxima deve ser de 17 dBM e a densidade espctral, de -5 dBm. A Anatel vai realizar estudos para se certificar de que este caso de uso não interfere em outras tecnologias.

Os pontos de acesso indoor e Subordinados devem conter no corpo do produto, em lugar facilmente visível, e em seu manual a seguinte mensagem: “O uso deste equipamento é restrito a ambientes fechados e proibido em plataformas petrolíferas, carros, trens, embarcações e no interior de aeronaves abaixo de 3.048 m (10.000 pés)”.