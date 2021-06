Anatel publica novo regulamento de fiscalização

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Regras estão baseadas no conceito de regulação responsiva com criação de ferramentas para garantir que a prestadora solucione problemas apontados antes de ação coercitiva

A Anatel publicou, nesta quarta-feira, 23, o novo regulamento de Fiscalização. Trata-se da primeira regra geral que traz conceitos da regulação responsiva. Entre as novidades está a ampliação de casos de redução de multas e diálogo constante com as operadoras infratoras, visando solucionar o problema antes de instauração de processo administrativo (Pado).

Segundo o relator do novo regulamento, conselheiro Moisés Moreira, são princípios de uma regulação responsiva a busca pela conformidade das prestadoras às regras impostas, com foco na boa prestação dos serviços à sociedade. “Para tanto, estão sendo criadas com este processo uma série de ferramentas para garantir que a prestadora solucione problemas apontados antes de ação coercitiva”, afirma.

Moreira destaca que a teoria da regulação responsiva, como já colocado em vários documentos deste processo, estabelece uma pirâmide de incentivos ou de compliance para alcançar a conformidade das prestadoras na execução dos serviços de telecomunicações (no âmbito da Anatel). “Na base desta pirâmide, temos as medidas preventivas a serem adotadas, seguidas das medidas reparatórias. Em caso de insucesso, passa-se às medidas sancionatórias, aplicadas no âmbito de um Pado”, explica.

As novas regras se aplicam aos fatos praticados a partir de sua vigência.