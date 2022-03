Anatel publica novas regras de numeração

A Anatel publicou, nesta sexta-feira, 18, o Regulamento de Numeração de Serviços de Telecomunicações, que revoga diversas normas e altera o Regulamento do Telefone de Uso Público do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC. A norma reitera a dispensa do uso de numeração pública da Recomendação UIT E.164, facultando à prestadora o uso de recursos de identificação que melhor se adéquem ao seu modelo de negócio, os terminais utilizados exclusivamente para comunicação máquina-a-máquina (M2M, Internet das Coisas – IoT, entre outras); e que não trafeguem voz na interconexão com outras prestadoras (interrede).

A nova regulamentação simplifica e unifica normas de numeração de serviços, além de endereçar problemas vislumbrados em temas específicos como Serviço de Utilidade Pública, Código de Seleção de Prestadora, Número Único Nacional, Numeração para o Serviço Móvel Global por Satélite (SGMS), entre outros.

A agência publicou também o Plano Geral de Códigos Nacionais (PGCN), a resolução que altera o Regulamento de Serviços de Telecomunicações, o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado e o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, e substitui itens da Norma do Serviço Móvel Global por Satélite Não-Geoestacionário. As novas regras entram em vigor no dia 3 de outubro deste ano.

