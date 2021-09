Anatel publica edital do leilão 5G

Texto já está disponível no sistema da agência. Dia 27 de outubro Anatel recebe os Documentos de Identificação e de Regularidade Fiscal e as Propostas de Preço para expedição de Autorizações para Uso de Radiofrequências. A sessão do leilão acontece dia 4 de novembro, às 10h.

A Anatel publicou, nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial da União o acórdão que aprovou o texto final do edital do leilão do 5G. A publicação do texto completo do edital acaba de ser feita pela agência. Confira aqui o documento na íntegra.

O texto do acórdão fixa o dia 27 de outubro de 2021 como a data para recebimento dos Documentos de Identificação e de Regularidade Fiscal e as Propostas de Preço para expedição de Autorizações para Uso de Radiofrequências. Enquanto a realização do leilão foi confirmada para o dia 4 de novembro como a data da primeira sessão de abertura, análise e julgamento das Propostas de Preço.

Quanto ao leilão, o edital trará o preço mínimo de cada lote e estabelece o critério do certame que é o de maior preço ofertado por lote.