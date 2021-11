Anatel publica licenças do espectro arrematado no leilão 5G

Compradoras terão 20 anos para explorar as radiofrequências no país. Faixa de 3,5 GHz será liberada aos poucos, segundo diretrizes do GAISPI, grupo de acompanhamento da limpeza da Banda C Estendida.

A Anatel publicou hoje, 29, no Diário Oficial da União as autorizações para que as empresas participantes do leilão 5G, realizado no começo do mês, comecem a usar o espectro arrematado.

Foram publicados os termos de autorização de uso de radiofrequências das empresas Algar Telecom, Brisanet, Claro, Cloud2U, Copel Telecom, Neko Serviços de Comunicações, Sercomtel, Telefônica Brasil, TIM S.A., Unifique Telecomunicações e Winity II Telecom. As outorgas terão validade de 20 anos a partir da assinatura dos termos, que deve acontecer nos próximos dias.

Também foram publicadas as licenças para empresas que ainda não estavam no segmento móvel explorar os Serviços de Comunicação Móvel (SCM). Neste caso, Copel, Cloud2U, Neko, Unifique e Winity.

A partir da publicação dos extratos assinados dos termos de autorização publicados hoje, as empresas poderão utilizar o espectro onde for possível. A assinatura dos termos deve acontecer até 3 de dezembro.

Vale lembrar que as faixas de 3,5 GHz ainda precisam passar por uma limpeza, com a retirada de canais de TV aberta transmitida por satélite (a TVRO), que serão movidos para a banda Ku. A meta da Anatel é que a faixa esteja livre para uso em todas as capitais até junho de 2022.

A limpeza será feita por entidade criada pelas operadoras e supervisionada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), formado por representantes da agência, do governo, das empresas e presidido pelo conselheiro Moisés Moreira.

Confira, abaixo, o que cada empresa comprou no leilão:

Algar Telecom

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação C8 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 512.529,89 Setores 3, 22, 25 e 33 do PGO F8 2.350 MHz a 2.390 MHz R$ 57.000.000,00 H37 26,5 GHz a 26,7 GHz R$ 816.174,95 H38 26,7 GHz a 26,9 GHz R$ 816.174,95 H39 26,9 GHz a 27,1 GHz R$ 816.174,95 H40 27,1 GHz a 27,3 GHz R$ 816.174,95 H41 27,3 GHz a 27,5 GHz R$ 816.174,95 Valor total R$ 61.593.404,64

Brisanet

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação C4 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 13.442.866,72 Região Nordeste C5 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 43.602.999,48 Região Centro Oeste, exceto setores 22 e 25 do PGO E4 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 111.385.964,11 Região Nordeste Valor total R$ 168.431.830,31

Claro S.A.

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação B1 3.300 MHz a 3.380 MHz R$ 216.128.082,10 Nacional D33 3.380 MHz a 3.400 MHz R$ 54.032.020,53 Nacional E1 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 72.000.000,00 Região Norte E3 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 750.000.000,00 Estado de São Paulo, exceto setor 33 do PGO E5 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 150.000.000,00 Região Centro Oeste, exceto setores 22 e 25 do PGO E6 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 210.000.000,00 Região Sul E8 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 32.000.000,00 Setores 3, 22, 25 e 33 do PGO G1 25,3 GHz a 25,5 GHz R$ 52.824.007,59 Nacional G2 25,5 GHz a 25,7 GHz R$ 52.824.007,59 Nacional Valor total R$ 1.589.808.117,81

Cloud2U

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação C7 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 15.175.189,68 Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto setor 3 do PGO Valor total R$ 15.175.189,68

Copel Telecom

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação C6 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 1.762.425,51 Setores 19 e 20 do PGO, na Região Sul Valor total R$ 1.762.425,51

Neko Serviços

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação J32 25,9 GHz a 26,1 GHz R$ 5.661.945,09 Estado de São Paulo, exceto setor 33 do PGO Valor total R$ 5.661.945,09

Sercomtel

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação C2 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 10.003.822,50 Região Norte e Estado de São Paulo, exceto setor 33 do PGO Valor total R$ 10.003.822,50

Telefônica Brasil

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação B2 3.400 MHz a 3.480 MHz R$ 249.833.867,94 Nacional D35 3.480 MHz a 3.500 MHz R$ 54.032.020,53 Nacional E7 2.300 MHz a 2.350 MHz R$ 176.400.000,00 Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto setor 3 do PGO F1 2.350 MHz a 2.390 MHz R$ 29.000.000,00 Região Norte F3 2.350 MHz a 2.390 MHz R$ 231.000.000,00 Estado de São Paulo, exceto setor 33 do PGO F5 2.350 MHz a 2.390 MHz R$ 30.000.000,00 Região Centro Oeste, exceto setores 22 e 25 do PGO G3 24,3 GHz a 24,5 GHz R$ 52.824.007,59 Nacional G4 24,5 GHz a 24,7 GHz R$ 52.824.007,59 Nacional G5 24,7 GHz a 24,9 GHz R$ 52.824.007,59 Nacional Valor total R$ 928.737.911,24

TIM S.A.

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação B3 3.500 MHz a 3.580 MHz R$ 216.128.082,10 Nacional D34 3.580 MHz a 3.600 MHz R$ 54.032.020,53 Nacional F6 2.350 MHz a 2.390 MHz R$ 94.500.000,00 Região Sul F7 2.350 MHz a 2.390 MHz R$ 450.000.000,00 Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto setor 3 do PGO H19 26,3 GHz a 26,5 GHz R$ 7.538.445,42 Região Sul H25 26,3 GHz a 26,5 GHz R$ 10.133.098,98 Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto setor 3 do PGO H31 26,3 GHz a 26,5 GHz R$ 11.323.890,18 Estado de São Paulo, exceto setor 33 do PGO I6 26,1 GHz a 26,3 GHz R$ 26.412.003,80 Nacional J20 26,5 GHz a 26,7 GHz R$ 3.769.222,71 Região Sul J26 26,5 GHz a 26,7 GHz R$ 5.066.549,49 Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto setor 3 do PGO J33 26,5 GHz a 26,7 GHz R$ 5.661.945,09 Estado de São Paulo, exceto setor 33 do PGO Valor total R$ 884.565.258,21

Unifique Telecomunicações

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação C6 3.600 MHz a 3.680 MHz R$ 2.971.459,84 Setores 18 e 29 do PGO, na Região Sul Valor total R$ 2.971.459,84

Winity II Telecom

Lote correspondente do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL Frequências Valor Área de Prestação A1 708 MHz a 718 MHz e 763 MHz a 773 MHz R$ 1.194.178.616,15 Nacional, exceto setores 3, 22, 25 e 33 do Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado pelo Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008 Valor total R$ 1.194.178.616,15

[Errata] Ao contrário do escrito na primeira versão deste texto, as outorgas começam a valer após a publicação dos extratos dos termos de autorização assinados, e não a partir de hoje, data a publicação dos termos ainda não assinados.

PUBLICIDADE