Anatel prorroga até agosto entrega de informações pelos ISPs

A pedido de ISPs, a Anatel prorrogou até 31 de agosto de 2021, por meio do Despacho Decisório nº 7/2021/SUE, o prazo para entrega, pelas Prestadoras de Pequeno Porte (PPP), dos dados econômico-financeiros e técnico-operacionais dos 3º e 4º trimestres do exercício de 2020. Até essa mesma data, as empresas deverão apresentar também os dados relativos aos dois primeiros trimestres deste ano.

As coletas estão associadas aos dados de Receita Operacional Líquida (ROL), CAPEX e Tráfego (banda larga fixa) das empresas prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e do Serviço Móvel Pessoal por meio de rede virtual (SMP-RV). As PPPs reclamaram da complexidade e volume de informações. (Com assessoria de imprensa)