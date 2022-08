Anatel prorroga a consulta para criação de padrão único de carregador de celular

A Anatel prorrogou por mais 30 dias o prazo de contribuição à consulta pública nº 45, que propõe os requisitos técnicos para tornar a obrigatória a “interface de carregamento por fio com padrão USB tipo C em telefone móvel celular”. Em suma, a consulta propõe a definição de um padrão único de carregador para celular, baseado na porta de tipo USB-C.

PUBLICIDADE

A consulta pública ficou aberta por 60 dias, até 26 de agosto. Porém, considerando que as referências normativas apresentam grande complexidade técnica além de grande extensão e que, em reunião realizada em 22 de agosto de 2022, a Agência foi informada por laboratórios de ensaio habilitados pela Anatel que o prazo já concedido na consulta foi insuficiente para analisar com completude a proposta, decidiu pela ampliação do prazo.

A padronização das interfaces de carregamento de telefones celulares não é um tema novo na agência. Já foi objeto de estudos e contribuições em fóruns internacionais.

Em 2019, servidores da Gerência de Certificação e Numeração – ORCN apresentaram e obtiveram aprovação de contribuições à Recomendação L.1000 – Universal power adapter and charger solution for mobile terminals and other hand-held ICT devices.

A recomendação define requisitos gerais para um carregador universal e fonte de energia em terminais móveis. Indicava, já, a interface USB tipo C como padronização de conector e de protocolo para fornecimento de energia em terminais móveis.

O prazo final para contribuição da consulta pública para padronizar o carregador de telefone celular ficou em 28 de setembro. Veja o texto completo aqui.

PUBLICIDADE