‘Anatel não está muito preocupada com opinião do TCU’, critica procuradora-geral

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Prorrogação de licenças à TIM na véspera de análise do tema no tribunal gerou críticas durante discussão em sessão plenária.

A procuradora-geral Cristina Machado lançou críticas ao Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por ter prorrogado as licenças da TIM para uso do espectro de 850 MHz, 900 MHz e 1,8 GHz na véspera da análise do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema, que ocorre na tarde desta quarta-feira, 31.

“Quer me parecer que a Anatel não está muito preocupada com a opinião do TCU. Não fosse assim, teria ao menos aguardado esta sessão. O processo já estava pautado para ser decidido”, afirmou Machado.

PUBLICIDADE

O TCU analisa o acórdão 510/2020 da Anatel, que libera a prorrogação sucessiva das atuais outorgas de frequências, que foi permitida pela lei 13.879/19, mas que restou dúvidas se poderia ser aplicada às frequências já licitadas. A Anatel se utiliza do decreto presidencial, que incluiu os espectros já vendidos, para tomar sua decisão. Mas parecer técnico do TCU considera que essa medida seria ilegal e recomendou mudanças (relembre os pontos mais abaixo).

O relator do processo, ministro Augusto Nardes, defende acatar a proposta da Anatel, mas o Plenário está dividido. A procuradora Cristina Machado é um dos votos que defendem o posicionamento da área técnica do TCU e recomenda ajustes. Para ela, a agência deve, independentemente da alternativa a ser adotada para o respectivo cálculo da outorga, “incluir a valoração econômica de mercado de modo a refletir o valor justo de sua atividade econômica”.

Machado também é favor de solicitar à Anatel que envie ao TCU para análise do plenário o plano de ação contendo metas, cronograma e responsáveis pelos procedimentos a serem adotados para a realização do refarming.

“Eu acho isso [exigência de apresentação de plano da Anatel] daria já a notícia à Anatel de que ela teria que licitar e apresentar esse plano e não deixar acontecer, de novo, como aconteceu, porque toda essa situação foi gerada por inércia da agência, que já sabia que isso ia acontecer [vencimento dos contratos] e aí a gente é obrigado a decidir, para tentar resolver o problema que a própria agência criou e o tribunal não está aqui para isso. O tribunal está aqui para ver aspectos muito mais elevados. A gente não pode ficar aqui tentando apagar o incêndio”, criticou Machado.

Para os técnicos do TCU, no entanto, a nova lei não tratou das licitações passadas, mas sim, apenas de licitações futuras. Para mandar anular o ato da agência reguladora, o tribunal se vale da Constituição Federal, das próprias leis e decretos usados pela agência para promover a prorrogação sucessiva e até mesmo o recente relatório da OCDE para o setor de telecomunicações.

Os argumentos dos técnicos do TCU

Para os técnicos do TCU, a nova lei não tratou das licitações passadas, apenas das futuras. O parecer cita que há violações ao princípio da legalidade, impessoalidade, isonomia e segurança jurídica previsto na Constituição Federal, além da cláusula 2.1 dos termos de autorizações vigentes, que são contratos administrativos

A área técnica recomendou ainda que, em análises futuras sobre pedidos de prorrogação de outorgas, a Anatel deve criar normas para :

avaliar o cumprimento das obrigações e não cometimento de infrações reiteradas pela operadora solicitante;

avaliar os aspectos concorrências, tanto sob o contexto do impacto da prorrogação sobre seu mercado, como o cenário macro da concorrência no setor

atualizar o arcabouço referente ao espectro e

englobar aspectos referentes à eficiência econômica, social e competitiva.

Opinião do TCU

O tema começou a ser analisado em sessão do plenário do TCU por volta das 15h, mas foi suspenso cerca de uma hora depois para que técnicos auxiliem os ministros no detalhamento das propostas. A previsão é de que a discussão seja retomada ainda nesta tarde, quando haverá a conclusão.

PUBLICIDADE