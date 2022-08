Anatel libera faixa do 5G para Rio, Palmas, Florianópolis e Vitória

A partir de segunda-feira, 22, a faixa do 5G estará liberada para o Rio de Janeiro (RJ), Palmas (TO), Florianópolis (SC) e Vitória (ES). A data foi confirmada nesta quinta-feira, 18, pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), após sua 5ª reunião deliberativa.

De acordo com Moisés Moreira, vice-presidente da Anatel e presidente do Gaispi, o Conselho Direto da Anatel deve analisar ainda em agosto a possível prorrogação do cronograma de liberação da faixa do 5G para outras capitais. O caso está sob relatoria do conselheiro Vicente Aquino. A proposta enviada pelo Gaispi autoriza a ativação do serviço até o final de novembro. Atualmente, o prazo limite está definido em 29 de setembro.

Em todas as novas capitais, já há pedidos de instalação de antenas em número superior ao mínimo previsto. Veja a relação:

Capitais Mínimo exigido para 5G Pedidos de instalação para 5G ERBs gerais ativas Rio de Janeiro (RJ) 252 723 3865 Palmas (TO) 12 21 114 Florianópolis (SC) 18 43 335 Vitória (ES) 15 29 212

De acordo com o superintendente de Outorga da Anatel, Vinicius Caram, nem todas as antenas são para uso da faixa standalone, já que todas as operadoras estão optando pelo uso “híbrido”, uma forma de ampliar a cobertura.

“Todas estão sendo SA e NSA, permitindo que o consumidor que tenha um aparelho NSA também possa conectar”, explicou o superintendente.

Controle de qualidade

No início de agosto, a Anatel notificou todas as operadoras para acompanhamento das obrigações do 5G, mas as empresas só devem começar a responder pelas exigências a após 29 de setembro, prazo limite previsto no edital para estabelecer o serviço nos termos do regulamento, como a agência já havia informado anteriormente.

“As operadoras já foram notificadas a prestar informação da qualidade das redes ativas após o prazo estabelecido no edital. Vão ter que responder os indicadores de qualidade de acesso, velocidade mínima oferecida e experiência do usuário”, afirmou Caram.

O Gaispi se reunirá novamente em 16 de setembro, quando devem divulgar os próximos passos da implementação do 5G.

