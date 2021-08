Anatel libera compra da Vogel pela Algar

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Com decisão da Superintendência de Competição, Algar já pode selar o negócio, uma fez que o Cade também bateu o martelo em favor da operação em junho

O superintendente de Competição da Anatel, Abraão Balbino, autorizou a compra da Vogel Telecomunicações pela Algar na última sexta, 30. Com a decisão, a operadora mineira pode concluir a transação de R$ 377 milhões, uma vez que o Cade também liberou o negócio sem quaisquer ressalvar no final de junho.

A anuência prévia de fusão entre as empresas não precisa ser analisada pelo Conselho Diretor da Anatel porque ambas são consideradas prestadoras de pequeno porte. No próximo 16 de agosto, a Algar fará reunião de acionistas para aprovar a aquisição.

A Vogel é uma empresa de Telecomunicações, 100% dedicada ao mercado de empresas e atacado, que oferta serviços de conectividade de alta capacidade. Tem presença em 150 cidades de 13 estados e Distrito Federal e uma rede de cerca de 27 mil km de fibra óptica em cidades e regiões que concentram potencial de consumo em Telecom e TI.

Conforme a Algar, a permitirá expansão geográfica da oferta de serviços de telecomunicações e TI para o segmento B2B. A empresa mineira foca seu crescimento fora da área de concessão de Minas Gerais no atendimento a empresas de todos os portes. Estratégia que vem rendendo frutos: a receita do B2B cresceu nos últimos anos e representa atualmente mais de 60% do total faturado.