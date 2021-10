Anatel inicia campanha de esclarecimento à população sobre possibilidades do 5G

Vídeos, postagens nas redes sociais e podcasts, entre outras ações, integram a campanha que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou para esclarecer a sociedade sobre as características e os benefícios do 5G, mais recente padrão tecnológico para serviços móveis. Com altas taxas de transmissão de dados e baixa latência (tempo de resposta), a nova tecnologia oferece extensa gama de possibilidades.

Telefonia e internet móveis em altas velocidades, lazer, mobilidade urbana, educação, segurança pública, agronegócio, medicina, comércio eletrônico, automação industrial, cidades inteligentes, entre outras coisas, são temas que devem ser abordados na campanha de divulgação à sociedade.

PUBLICIDADE

Marcado para 4 de novembro de 2021, o leilão do 5G oferecerá radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Será a maior oferta de espectro da história da Anatel. A Agência trabalha há anos para promover a implementação do 5G no País de forma segura e sustentável.

A versão final do edital do leilão de 5G foi aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel em 24 de setembro de 2021. A licitação começa com o recebimento de documentação das interessadas, no dia 27 de outubro de 2021. No dia 4/11 acontece a primeira sessão de abertura, análise e julgamento de propostas de preço.