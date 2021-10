Anatel foi bem sucedida em atrair “entrantes”, diz Balbino

Presidente da Comissão que organiza a licitação da Anatel ressalta que dos 15 interessados em participar do leilão, apenas cinco já operam no mercado móvel.

O superintendente de competição e presidente da Comissão Especial de Licitação (CEL) criada para organizar o leilão de espectro 5G da Anatel, Abraão Balbino, comemorou nesta quarta a presença de “muitos” entrantes no certame.

Segundo ele, já era esperado que ao menos 15 empresas ou consórcios buscassem o credenciamento para participar da disputa por lotes de frequência em 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. “Já imaginávamos um número parecido de pedidos de credenciamento. Trabalhávamos inclusive com número de 15 em nossas simulações. Nossa expectativa, portanto, é otimista”, falou à imprensa.

A seu ver, a Anatel fez um bom trabalho em traçar regras que permitissem a participação de empresas que nunca operaram celular. “Não se imaginava que tantas seriam novatas em telefonia móvel. Dos 15 representantes que entregaram proposta, cinco são de prestadoras que já trabalham com o serviço móvel. Os outros dez são de entrantes. É algo inédito na história da Anatel ter um leilão com dez novos pretendentes. É prova de que o modelo foi bem sucedido”, afirmou.

Próximas etapas

Nesta quarta, os interessados entregaram a documentação que demonstra regularidade fiscal e adequação às regras do edital. Também entregaram envelopes selados contendo as propostas para todos os lotes disponíveis na licitação.

Agora, a CEL passará a semana analisando a documentação entregue. No dia 4 de novembro, quinta-feira, vai revelar os nomes das empresas e consórcios habilitados a prosseguir na disputa.

No mesmo dia, às 10h, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preço. Uma vez que a regra do certame obriga a entrega de envelopes para todos os lotes, é de se esperar que muitos estejam vazios. A CEL saberá apenas no momento de abertura qual lote interessou a cada concorrente.

Havendo mais de uma proposta para um mesmo lote, vence a de maior valor. Em caso de empate, há disputa com acréscimo de 5% ao preço por rodada, até que reste apenas um interessado na faixa.