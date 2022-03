Workshop virtual sobre relações de consumo no mundo será na quinta-feira, 11, e debaterá direitos dos consumidores frente à crescente digitalização do processo de relacionamento

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) faz workshop sobre relações de consumo no mundo. Por meio do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (Cdust), a agência realizará na próxima sexta-feira 11, a partir das 9h30, o workshop virtual Relações de consumo no mundo digital. O evento pretende debater como garantir os direitos dos consumidores face à crescente digitalização do processo de relacionamento.

Organizado em três mesas redondas, o workshop vai abordar como o crescimento da conectividade – que vai além do maior uso de serviços de telecomunicações – tem transformado o modo como consumidores de diferentes serviços regulados se relacionam com os fornecedores.

O Cdust, vale lembrar, tem por objetivo assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da Agência em assuntos relacionados à defesa e à proteção dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações. Mais informações sobre o colegiado estão disponíveis no portal da Anatel.

O link para a transmissão estará disponível, no dia do evento, na área Transmissões ao Vivo do portal da Anatel.

Confira, abaixo, a programação preliminar do evento

Abertura

Horário: 9h30 – 9h40

Conselheiro Vicente Aquino, presidente do Cdust

9h40 – 10h30

Evoluir sem deixar ninguém para trás

Quais são os desafios para que, em um ambiente em transformação, consumidores ainda não incluídos digitalmente tenham seus direitos garantidos

Participantes

Marcelo de Souza do Nascimento – presidente do ProconsBrasil

Naiara Santana de Jesus – coordenadora de base e comunicação do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE)

Diogo Moyses – diretor do Programa de Telecom e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

10h30 – 11h10

A experiência da regulação em ambiente de transformação digital

Como a digitalização do atendimento dos setores regulados – e dos próprios reguladores – impacta os consumidores

Participantes

Elisa Leonel – superintendente de Relações com Consumidores da Anatel

André Ruelli – superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Rafael Botelho – superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

11h10 – 11h50

Para além do canal: a importância da postura de relacionamento

O que os fornecedores devem fazer para garantir boas práticas no atendimento digital e não repetir os problemas dos canais tradicionais

Participantes

Carla Borges – Professora Doutora em Ciências do Comportamento – Universidade de Brasília (UnB)

Ricardo Morishita – Professor Doutor em Direito do Consumidor – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)

Com informações da Assessoria de Imprensa da Anatel

PUBLICIDADE