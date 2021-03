Anatel entrega edital do leilão 5G para análise do TCU

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Presidente da Agência, Leonardo Morais, disse que hoje a documentação foi repassada ao TCU. O relator do assunto na corte de contas, Raimundo Carreiro, prometeu pressa na apreciação do tema.

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo de Morais, avisou que a autarquia entregou hoje, 19, a minuta do edital do leilão 5G ao Tribunal de Contas da União.

A declaração aconteceu durante visita de comitiva do governo à fábrica da Ericsson em São José dos Campos (SP), onde foi inaugurada linha de produção de equipamentos 5G – a primeira da América Latina. Estavam na visita o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o relator do processo no TCU, o ministro Raimundo Carreiro.

“Estamos enviando todo o estudo de precificação da faixa. Pela primeira vez estamos fazendo este estudo em uma linguagem própria, em Python, bastante complexa, mas já alinhada à área técnica do TCU”, diz Morais em vídeo divulgado por Faria em redes sociais.

Ao longo da semana, a Anatel enviou diversos documentos demonstrativos de licitações passadas para análise comparativa do tribunal de contas.

Faria reafirma no vídeo que o processo de aprovação do leilão de 5G entrou em sua última etapa.

O ministro Carreiro, do TCU, afirmou que o órgão “se empenhará em produzir o seu trabalho no menor tempo possível”, em um prazo inferior aos 150 dias previstos em resolução interna do tribunal. O tema será relatado por Carreiro, que vai levar a plenário para votação final.

Nesta semana mesmo, Faria reafirmou que o TCU se comprometeu em analisar o edital em apenas 60 dias. A representantes da Frente Parlamentar Agropecuária, ele afirmou que o leilão acontecerá por volta de 25 de junho.