Anatel e UFCG assinam acordo para estudos em segurança cibernética

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) assinaram Termo de Execução Descentralizada (TED) para a realização de estudos sobre segurança cibernética. Os resultados do TED – viabilizado por meio do Centro de Altos Estudos em Telecomunicações da Anatel (Ceatel) – deverão ser apresentados até agosto de 2023.

A UFCG fará uma pesquisa sobre segurança cibernética das redes de telecomunicações, especialmente nos sistemas de comunicações móveis de quinta geração (5G). Serão realizadas análises tecnológica, econômica, da teoria da regulação e de padronização, abarcando também as redes legadas.

O projeto tem como objetivo demonstrar os avanços tecnológicos e os impactos econômicos em segurança cibernética. Também vai fornecer subsídios para a reavaliação e readequação do modelo regulatório e das ações adotadas pela Anatel.

De acordo com o Plano de Trabalho, o projeto está dividido em três eixos: base; tecnológico; e econômico, padronização e regulatório, os quais possuem as seguintes metas:

1. Eixo Base: investigação sobre verticais de aplicação e seus desafios de segurança em redes móveis e 5G

2. Eixo Tecnológico

a) Investigação sobre características de segurança e desafios em redes SDN

b) Investigação sobre características e desafios de segurança e desafios em virtualização em redes

c) Investigação sobre características e desafios de segurança de serviços em nuvem e em computação na borda

d) Investigação sobre características de segurança sobre network slicing em redes 5G

e) Investigação sobre características arquiteturais e de segurança de serviços IoT em 5G

f) Investigação de aspectos de segurança na camada física

3. Eixo Econômico, Padronização e Regulatório: estudo sobre impactos, desafios legais e boas práticas regulatórias para serviços em 5G em termos de privacidade e segurança de dados.

A celebração do TED possui relação com os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestrutura Crítica (GT-Ciber) da Agência. Os estudos a serem desenvolvidos pela UFCG se somarão aos trabalhos do GT-Ciber com uma avaliação sob a óptica da Academia, de forma a fornecer insumos à Anatel para atuar em seus novos desafios. (Com informações da Anatel)

