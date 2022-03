Anatel e Receita apreendem celulares do mercado cinza na Casa e Video

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Receita Federal do Brasil da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) apreendem celulares do mercado cinza – não homologados – na cidade do Rio de Janeiro. A operação batizada de “Depois da Folia”, que ocorreu no centro de distribuição e nas lojas da Casa e Video, uma conhecida empresa varejista local, apreendeu cerca de 200 aparelhos, estimados em R$ 300 mil. Essa fiscalização foi realizada na quinta-feira, 3.

Além da retenção dos celulares, a fiscalização solicitou que a empresa retirasse todos os anúncios de produtos irregulares das plataformas digitais e fizesse o recolhimento de produtos das demais lojas que não foram alvo da ação. A fiscalização está entre as primeiras grandes atividades do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP) da Anatel realizadas neste ano.

Mercado Cinza

Os fabricantes de diversas marcas de aparelhos móveis têm reportado à Anatel o aumento no quantitativo de celulares irregulares, que são importados e comercializados no país sem a anuência dos detentores de homologação dos produtos.

A comercialização de celulares do mercado cinza, que são considerados pela Agência como não homologados, é denominado pela indústria como Mercado Cinza. Nesses casos, os aparelhos celulares importados normalmente são originais de fábrica, porém com configurações técnicas adaptadas à realidade de outros países.

Os consumidores devem ficar atentos quando buscam adquirir um celular novo. É importante observar, além da marca já conhecida no mercado, o preço, pois grande parte desses produtos, que são encontrados em plataformas digitais (Marketplaces) ou no varejo, apresentam valores muito inferiores aos praticados pelas Lojas Oficiais.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Anatel

