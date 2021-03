Anatel e empresas de medições de velocidade da banda larga vão trocar informações

As empresas especializadas em medições de velocidade da banda larga por crowdsource para os serviços de banda larga fixa e telefonia móvel OpenSignal, Tutela, Ookla e Bwtech já podem assinar acordo de cooperação técnica com a Anatel. As companhias atendem aos requisitos do edital de convocação lançado pela agência para intercâmbio de informações.

Segundo a Anatel, a iniciativa busca, por meio de parcerias com essas empresas especializadas, obter informações complementares que irão subsidiar estudos técnicos, diagnósticos, publicações (sempre mediante prévia aprovação da empresa parceira) e decisões regulatórias.

As informações devem abranger minimamente: benchmarking internacional, desempenho, cobertura, infraestrutura e presença de prestadoras nos municípios. O acordo prevê a entrega de acesso à dashboard juntamente com o manual metodológico e suporte técnico.

O acordo é de disponibilização gratuita do acesso aos dados à Anatel, e em contrapartida, existe o compromisso da agência de citar a fonte do dado quando o utilizar, bem como de prover espaço na sua página na internet para divulgação, pelos parceiros, de relatórios que tenham pertinência temática com telecomunicações no Brasil. Os acordos têm duração de um ano.(Com assessoria de imprensa)