Anatel e Anac soltarão nota oficial negando qualquer risco do 5G nos aviões brasileiros

No Brasil, não há qualquer risco de se enfrentar o problema igual ao dos Estados Unidos, asseguram as agências.

Com o recente acontecimento nos Estados Unidos, de que as operadoras AT&T e Verizon adiaram o lançamento do serviço 5G, previsto para ser lançado em 5 dezembro, para 5 de janeiro, para ampliar os testes sobre possível interferência do 5G usado na faixa core do serviço, a de 3,5 GHz, nos sistemas de aterrissagem usados pelos aviões norte-americanos, no Brasil, o risco disto acontecer é ” ZERO”, informa técnico da Anatel.

Mas para dar toda a tranquilidade à população, ao mercado e ao sistema de voos nacionais, as duas agência brasileiras envolvidas no tema – a Anatel (pelas telecomunicações) e a Anac (de aviação) divulgarão, ainda hoje, 5, uma nota conjunta para pacificar o assunto.

A informação sobre o problema enfrentado nos EUA foi divulgado ontem, com base em matéria do Wall Street Journal, pelo Tele.Síntese.

