Anatel e Algar assinam Termo de Ajustamento de Conduta

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) assinou, na tarde desta quarta-feira, 16 de dezembro, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Algar Telecom. A medida prevê investimento mínimo de R$ 33,3 milhões em 4G nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás, além de compromissos de correção de condutas.

Com a assinatura do Termo, a Algar terá de levar tecnologia 4G a duas sedes de municípios e nove localidades não sede, além de fornecer cobertura em 22 trechos às margens de rod33ovias, o que também beneficiará as áreas rurais próximas.

A deliberação final do TAC ocorreu durante a 893ª reunião ordinária do Conselho Diretor, realizada em 26 de novembro. Na ocasião, o Conselho Diretor da agência aprovou a proposta, mas alterou as regras para TACs para impedir redução dos valores. Originalmente, o TAC da Algar previa investimentos de R$ 76 milhões, mas caiu à metade por conta de mudanças de regulamentos durante o andamento do processo. Este é o segundo Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela Anatel; o primeiro foi com a prestadora Tim. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE