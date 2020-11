Anatel e ABDI firmam acordo para testar redes privativas 5G

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) assinaram, nesta quinta-feira, 12, um Acordo de Cooperação Técnica para a realização de testes do uso empresarial de redes privadas de tecnologia 5G.

O objetivo desse acordo é o desenvolvimento de projetos-piloto de aplicação de 5G em redes privativas (SLP). Os pilotos vão testar faixas de frequências, larguras de faixas, requisitos de taxas de transmissão para uso da tecnologia móvel em ambientes fechados, como indústrias, sem qualquer relação com redes de operadoras de telecomunicações.

O produto final será um conjunto de estudos e referências técnicas que serão usados pela Anatel para definir quais faixas de frequências e largura de banda são necessárias para aplicações do serviço limitado privado baseadas em redes móveis. O primeiro projeto piloto será realizado pela ABDI em parceria com o Grupo WEG.

O acordo entre a ABDI e Anatel prevê a realização de testes em três ambientes: indústria, agronegócio e cidades. Esse processo independe da realização do leilão das faixas de espectro que serão utilizadas para a implementação do 5G no Brasil. Com os testes, a agência reguladora terá informações para estabelecer as faixas de frequência que as empresas poderão usar, fora das faixas que serão objeto da licitação, prevista para o próximo ano.

O presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, ressaltou que “o Acordo de Cooperação Técnica entre ABDI e a Anatel deriva do bom diálogo institucional e do reconhecimento da importância do desenvolvimento e da implantação de redes privativas de telecomunicações, notadamente aquelas utilizadas em aplicações de controle logístico, sensoriamento, monitoração, automação e demais necessidades da chamada indústria 4.0”.

“O advento da tecnologia 5G é um marco na quarta revolução industrial e representa hoje a melhor política industrial para o país. O uso de redes privadas pelas empresas é uma tendência mundial que pode garantir ao setor produtivo ganhos expressivos de eficiência e produtividade”, afirmou o presidente da ABDI, Igor Calvet.

SLP vs. Operadoras

Os primeiros testes ocorrerão em ambiente industrial a partir de uma parceria entre a ABDI e o Grupo WEG. “Estamos disponibilizando a nossa melhor estrutura para a realização dos testes, tendo o compromisso de gerar dados consistentes acerca da viabilidade econômica e ponto de equilíbrio na transição para a tecnologia 5G, bem como permitindo à WEG testar e validar o desempenho de produtos e softwares neste novo ambiente de conectividade. Ainda que o projeto seja realizado em um ambiente fabril, os benefícios gerados não se limitam à indústria em específico, pois tais aplicações são amplamente utilizadas nas mais variadas práticas”, explica Carlos Bastos Grillo, Diretor de Negócios Digitais da WEG.

Segundo Guilherme Spina, Diretor da V2COM, empresa do Grupo WEG, será possível testar na prática mais de uma rede 5G na mesma localização, inicialmente com uma rede privativa via operadora e outra com infraestrutura local. “Teremos implementações de arquitetura de redes diferentes, uma convencional e outra virtualizada, e também testaremos as faixas de frequência 5G por ondas milimétricas bem como sub 6 GHz, o que vai dar subsídio para a definição dos requisitos e condições de uso dessas faixas de frequência para uso industrial”, explica o executivo. (Com assessoria de imprensa)