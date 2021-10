Anatel divulga esclarecimentos a 18 interessados pelo edital do 5G

A Anatel divulgou hoje, 16 de outubro, os esclarecimentos para 18 empresas e escritórios de advocacia que analisam as regras do leilão do 5G que se inicia em 27 de outubro, com a entrega das propostas de preço e que ocorre em 4 de novembro.

Entre as empresas que se fazem representar, as surpresas poderão vir através dos escritórios de advocacia. As três grandes estarão presentes- Claro, Telefônica e TIM – e apresentaram vários questionamentos em relação às garantias e área de cobertura. Algar Telecom também está presente com dúvidas em relação as obrigações de cobertura.

Entre os ISPs, poucas surpresas entre o que já se divulgou no mercado. Aparecem Brisanet, Um Telecom e Unifique. Dois provedores também fizeram questionamentos – a Mega Net Provedor de Internet e a NK 108 Empreendimentos- (que podem ser o veículo de algum grande investidor), assim como a Datora. A relação entre o MVNO e a operadora mãe é uma das preocupações recorrentes desse grupo.

A Sercomtel, que está sob controle do fundo Bordeaux, do investidor Nelson Tanure também formulou perguntas, o que pode sinalizar o interesse dela e da Copel Telecom pelo espectro a venda, o que recolocaria o ex-acionista da Oi de volta à presença nacional.

Empresas e grupos que já confirmaram a sua presença no leilão para o Tele.Síntese, como Highiline e Surf Telecom, não se apresentaram com suas próprias personalidades jurídicas.

Os advogados que pediram esclarecimentos são – Felipe Luciano Pires, Frederico Alves de Oliveira Accon Soares, Marina Roversi Zago, Mundie Advogados, Natália Vasconcelos Baziewicz e Souza Mello Torres Advogados.

Leia aqui as perguntas e respostas do edital 5G