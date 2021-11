Anatel diz que já são 96 mil 5G DSS no Brasil, apesar do MCom não gostar

A Anatel divulgou, pela primeira vez, os clientes que aderiram aos pacotes 5G DSS. A contagem começou em agosto deste ano, quando a agência registrou 90.602 acessos. Em setembro, o número de clientes com 5G chegou a 103.985. Por enquanto, a 4G continua a dominar a telefonia móvel, com presença de 77,7%. A tecnologia obteve 2,2 milhões de clientes entre os meses de agosto e setembro de 2021. Já a 3G detém 11,5% do mercado e o 2G, 10,7%.

Os acessos à telefonia móvel somaram 249,3 milhões em setembro de 2021, ante 248,2 milhões no mês anterior. Isso corresponde a um crescimento de 0,4% na base de cliente. Entre as operadoras que mais conseguirem adicionar consumidores à sua base estão Datora, que apresentou saldo positivo de 8,84%, e a America Net, com 5,36%.

A maior parte do mercado ainda pertence à Vivo. A operadora conta com 33% e 82,2 milhões de acessos. Em seguida, vem Claro (27,8%), TIM (20,7%) e Oi (16,3%).

Empresa Acessos set de 2021 Acessos ago de 2021 Variação VIVO 82.253.302 82.045.738 0,25% CLARO 69.217.459 68.720.863 0,72% TIM 51.614.098 51.718.606 -0,20% OI 40.701.865 40.438.897 0,65% ALGAR 3.206.742 3.109.622 3,12% DATORA 1.144.577 1.051.577 8,84% SURF TELECOM 711.125 708.999 0,30% J. SAFRA 355.428 355.428 0,00% AMERICA NET 107.277 101.819 5,36% SERCOMTEL/COPEL/HORIZONS 44.354 46.050 -3,68%

No total, as grandes operadoras detém 97,9% do mercado de telefonia móvel. Em setembro, elas acumularam 243,7 milhões de acessos, 800 mil a mais do que no mês passado. Os pequenos provedores também registraram crescimento, com 5,5 milhões de clientes em setembro e 5,3 milhões em agosto.

A forma de pagamento pós-pago continua a aumentar sua diferença em relação ao pré-pago. O primeiro chegou a 130,9 milhões de clientes em setembro, contra 129,9 milhões em agosto, enquanto o pré-pago teve um crescimento menor. O modelo saiu de 118,3 milhões de acessos em agosto para 118,4 milhões em setembro.

