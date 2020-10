Anatel destina espectro de 1,5 GHz para celular e indústria

A frequência foi harmonizada com o restante do mundo para receber as tecnologias 4g e 5G do celular. Mas também o serviço privado terá 30 MHz reservados para si

Por três votos a dois, o conselho diretor da Anatel decidiu hoje, 29, destinar a frequência de 1,5 GHz (faixa entre 1.427 MHz a 1.518 MHz) para uso do Serviço Móvel Pessoal (SMP); do SCM (banda larga fixa); do STFC (telefonia fixa); e SLP (serviço limitado privado, para indústria). Com essa decisão, o serviço móvel aeronáutico e telemetria, que atualmente usam essa frequência deixará de ter prioridade a partir de 2024, passando a ser explorado apenas em caráter secundário.

A maioria dos conselheiros decidiu acompanhar o voto do relator, Emmanoel Campelo, contra a proposta do voto-vista do conselheiro Vicente Aquino, que sugeria a proibição imediata de utilização da frequência para rádio-enlace. Também, acompanhou a posição do relator no sentido de reservar 30 MHz da parte alta desse espectro apenas para ser ocupado pelo SLP (serviço privado), evitando, assim, que a banda “S” usada pelos satélites venha a sofrer interferência dos serviços móveis.