Anatel define procedimentos para provas online de radioamador

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu as regras para a aplicação de provas online para os interessados em obter certificado de radioamador, para todas as classes, e para radiotelefonistas. As provas virtuais já estavam sendo aplicadas para as classes “A” e “C” e agora a Agência ampliou essa possibilidade também para os candidatos à classe “B”, com prova de código Morse, e para radiotelefonistas.

Para as provas virtuais, o avaliador atua por videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams. O interessado deverá possuir ambiente adequado para a realização das provas, minimamente isolado de ruídos ou de circulação de outras pessoas que possam interferir na avaliação. Não são permitidos a realização de consultas, o uso de telefone celular ou a presença de outras pessoas no local onde o candidato for prestar os exames.

As provas presenciais, realizadas nas dependências da Anatel, continuam suspensas devido às medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Após o fim da pandemia a Agência continuará a aplicar provas online, como alternativa às provas presenciais.

A definição dos procedimentos operacionais para a aplicação dos testes de comprovação de capacidade operacional e técnica do Serviço Radioamador e do Operador Radiotelefonista, via internet, ocorreu por meio da Portaria nº 1.771, publicada no dia 10 de dezembro no Diário Oficial da União.

A prova é individual e tem duração máxima de duas horas, período que inclui o tempo de orientação ao candidato e o tempo efetivo de prova. Podem se inscrever candidatos de todo o País; o número de vagas dependerá da quantidade de servidores disponíveis para aplicar as provas em cada Unidade da Federação.

O servidor aplicador da prova acompanhará o candidato, durante todo o tempo, via videoconferência. Qualquer interrupção intencional do áudio ou vídeo da sessão, após a disponibilização da prova, ocasionará a reprovação imediata do candidato. A câmera deverá permanecer ligada, filmando o candidato durante toda a prova, assim como o seu microfone.

Após o encerramento, o resultado estará disponível nos sistemas da Anatel. Sendo confirmada a aprovação, é facultado ao candidato solicitar o certificado imediatamente após a revisão do avaliador. (Com assessoria de imprensa)