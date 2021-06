Anatel dá aval a compra da Copel pela Bordeaux Participações

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A agência autorizou o sigilo de parte dos documentos referentes à operação a pedido do fundo.

A Anatel concedeu anuência prévia para a transferência de controle acionário da Copel Telecomunicações para a Bordeaux Participações, do empresário Nelson Tanure. O aval vale por 180 dias, se mantidas as mesmas condições societárias, prazo prorrogável uma única vez por igual período.

As cópias dos atos praticados para realização da operação devem ser encaminhadas à agência no prazo de 60 dias. A Anatel autorizou o sigilo de parte dos documentos referentes à operação a pedido do fundo.

PUBLICIDADE

Em leilão realizado em novembro do ano passado, o fundo arrematou a Copel Telecomunicações por R$ 2,4 bilhões, com ágio de R$ 1 bilhão.