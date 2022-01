Anatel cria lista interativa dos celulares 5G homologados no Brasil

Lista interativa de celulares 5G homologados utiliza dados diretamente do banco da Anatel, processados até o dia anterior ao da pesquisa. Atualmente, são 52 os celulares 5G com uso permitido no país.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou um espaço em seu site para apresentar a relação dos celulares 5G homologados no país. A lista é atualizada automaticamente e mostra quais modelos funcionarão nas futuras redes brasileiras de quinta geração.

O site apresenta as informações: modelo, nome comercial e fabricante dos aparelhos. Os dados são obtidos diretamente da base da Anatel e são apresentados no dia seguinte à atualização mais recente.

As novas redes de quinta geração do tipo 5G Standalone começam a funcionar no país até o final de junho nas capitais brasileiras.

A homologação por parte da agência indica não apenas se o celular funciona nas redes 5G locais, como garante que o dispositivo esteja alinhado às regras brasileiras de uso de radiofrequências e segurança. Além da lista interativa, a Anatel recomenta que o consumidor verifique a presença do selo de homologação Anatel no equipamento ou no manual. Pode, ainda, consultar a operadora sobre a compatibilidade do produto com sua rede.

Homologações diárias

O lista dos celulares 5G homologados na Anatel aumenta a cada mês desde a realização do leilão 5G, em novembro. Naquele mês, 21 dispositivos podiam ser utilizados nas futuras redes 5G SA que serão instaladas por aqui. Em dezembro já eram 40. E agora, em meados de janeiro, são 52.

Outros 2 aparelhos funcionam apenas nas redes 5G DSS – os aparelhos Mi 10T Pro e Mi 10T, da Xiaomi. Aparelhos lançados para operar nas redes 5G DSS poderão receber certificado para funcionar com o 5G SA. O fabricante deverá, entretanto, atualizar o software do celular para liberar a funcionalidade, caso seja compatível.

O site da Anatel aponta que a Samsung é atualmente a fabricante com mais modelos 5G homologados. Ao todo, a empresa conseguiu aval para comercializar 16 smartphones 5G no Brasil, até o momento. A Motorola foi autorizada por enquanto a vender 12 modelos. E a Apple, oito.

Nem todos os aparelhos homologados, vale lembrar, já estão sendo comercializados. Alguns ainda chegarão às lojas nas próximas semanas. Outros podem nem ser lançados, caso a fabricante reveja sua estratégia para o mercado local. Mas a obtenção da homologação é um indicador do que será vendido no país.

