Anatel convoca entidades a participarem de conferência da UIT

A Anatel publicou, nesta quinta-feira, 11, edital de convocação as entidades públicas e privadas do setor de telecomunicações a manifestarem formalmente seu interesse em compor a delegação brasileira que representará o país na Conferência de Plenipotenciários 2022 (PP-22) da União Internacional de Telecomunicações (UIT). O evento será realizado em Bucareste, Romênia, de 26 de setembro a 14 de outubro de 2022.

Com o tema “Conectar e Unir”, a PP-22 irá se redefinir com as lições aprendidas durante a pandemia do COVID-19, ocasião em que o papel das TICs em manter governos, empresas, escolas e famílias conectadas foi substancialmente ampliado expondo as limitações da conectividade e infraestrutura digital. Vai estabelecer a direção que a UIT quer fixar para um mundo delineado em duas metas específicas – Conectividade Universal e Transformação Digital Sustentável – propostas nas minutas do Plano Estratégico da UIT de 2024 a 2027 e referendada na Sessão de 2022 do Conselho da UIT.

Na primeira semana da conferência da UIT serão recebidos os delegados de alto escalão dos Estados-Membros responsáveis pelas telecomunicações/TICs, que pretendam fazer declarações em Plenário sobre como planejam apoiar os novos Objetivos e Metas Estratégicos da UIT propostos e contribuir para a Agenda Connect 2030. Além disso, tal semana é caracterizada pela agenda de reuniões bilaterais entre as autoridades dos Estados-Membros, voltada para os temas postos em discussão na Conferência. É também estabelecida formalmente a estrutura da Conferência e têm início preponderantemente os trabalhos dos temas administrativos, financeiros e de gestão.

A participação nas reuniões preparatórias e na Conferência se dará sem ônus para a Anatel, correndo por conta de cada entidade os custos de viagens de seus representantes. A formação da delegação e a modalidade de participação serão decididas pela agência levando-se em consideração que o dimensionamento do evento prevê um número limitado de participantes. As manifestações devem ser encaminhadas até 22 de agosto de 2022 para os e-mails: cbc1@anatel.gov.br / ain@anatel.gov.br.

