Anatel convoca empresas a participarem de conferência da UIT

A Anatel publicou, nesta segunda-feira, 23, edital convidando entidades públicas e privadas interessadas em participar da Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações, denominada CMDT-21, da União Internacional de Telecomunicações (UIT), que acontece de 6 a 16 de junho de 2022, na cidade de Kigali, Ruanda.

O evento, que acontece a cada quatro anos, tem o intuito de promover discussões sobre o papel desempenhado pelas telecomunicações como instrumento de desenvolvimento social e de inclusão digital, por meio da ampliação do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

A CMTD também tem como competências funcionar como um fórum para discussões abertas entre todos os interessados no Setor de Desenvolvimento da UIT; revisar as diversas Atividades, Programas, Iniciativas Regionais e Questões de Estudo no âmbito do Bureau de Desenvolvimento das Telecomunicações (BDT); apresentar os resultados relativos ao quadriênio anterior (2017-2021); definir a agenda, propor lideranças e orientações para o próximo exercício quadrienal (2022-2025); propor uma nova estrutura organizacional do BDT, e viabilizar uma “Via de Desenvolvimento” (Development Track) onde se buscará promover um ambiente propício para a consolidação de parcerias estratégicas para projetos concretos para conectar os não conectados nos países que mais os necessitem.

Neste ano, a conferência tem como tema “Conectar os não conectados para alcançar o Desenvolvimento Sustentável”. Durante os debates será proposto o Plano de Ação de Kigali, que estabelecerá o futuro das atividades da UIT-D para o próximo período de quatro anos (2022-2025).

A participação para compor a delegação brasileira, que representará o país na Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações da UIT de entidades e empresas privadas, em reuniões preparatórias e na CMDT, não vai gerar custos para a agência. As manifestações de interesse devem ser encaminhadas até 1º de junho de 2022 para os e-mails: secbc4@anatel.gov.br ou ain@anatel.gov.br.

