Anatel comemora ingresso de quatro novas operadoras na telefonia móvel no país

O presidente da comissão de Licitação do leilão do 5G, Abrãao Balbino, comemorou não apenas a venda de praticamente todos os lotes de frequências no primeiro dia do leilão – foram vendidos os lotes nacional de 700 MHz; os lotes nacionais e regionais de 3,5 GHz e os lotes nacionais de 2,3 GHz – como também o fato de que quatro novas operadoras passarão a prestar serviço de telefonia móvel no país.

” O leilão está sendo extremamente bem-sucedido. Um dos entrantes terá presença nacional outro com mais de 80% do território brasileiro, o que mostra que o leilão foi muito bem sucedido”, afirmou.

Segundo Abrão, apenas uma frequência não foi arrematada, visto que a sobra da frequência nacional foi novamente licitada e comprada pelas grandes operadoras.

Os entrantes foram a Winity, gerida pelo fundo Pátria, que comprou a frequência de 700 MHz; a Cloud2U, que levou o espectro de três estados da região Sudeste; a Brisanet que levou a 3,5 GHz do Nordeste e do Centro-Oeste e o consórcio 5G Sul, que levou o lote da região Sul.

Abrão ressaltou que ainda não é possível fazer a conta do valor econômico obtido no primeiro dia, visto que é um leilão não arrecadatório, e que o ágio sobre o preço mínimo não significa que o dinheiro seria o ágio. ” A conta precisa ser feita em relação ao valor econômico do edital e precisamos contabilizar os preços ofertados em relação ao valor total do leilão”, completou.

Segundo ele, os números serão contabilizados em relação ao quantitativo completo do leilão e não no quantitativo de cada lote.

